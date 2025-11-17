Mulher tem 85% do corpo queimado em incêndio em Vargem Alta

Casa onde incêndio ocorreu em distrito de Vargem Alta, no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma mulher de 41 anos teve 85% do corpo queimado, sofrendo lesões de terceiro grau, em um incêndio na noite de domingo (16), no distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, na região Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada por uma médica da unidade de Pronto Atendimento (PA) da cidade relatando que a vítima, antes de ser intubada, contou que a nora dela e outras quatro mulheres teriam ateado fogo nela.

Uma funcionária da recepção do PA afirmou aos militares que a mulher foi levada para a unidade por um homem, que contou que ela teria ido até o distrito para cobrar aluguel das cinco mulheres, que teriam provocado o incêndio. Já a nora dela, que mora na casa onde o incêndio ocorreu, relatou outra versão à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul. Ela disse que saiu de casa por volta das 19h e deixou a porta aberta.

Ela disse que uma pessoa lhe contou que a mulher estaria indo até a casa dela com um galão de gasolina na intenção de incendiar o local. Ao retornar para casa, a moradora percebeu a fumaça e viu a residência em chamas. Segundo ela, vizinhos ajudaram a apagar o fogo e contaram para ela que a vítima foi sozinha ao imóvel e iniciou o incêndio, mas acabou atingida pelas chamas.

A moradora afirmou que perdeu tudo da casa, inclusive os pertences de seu filho, de três anos. O tenente-coronel Nério Filho, da PM, afirmou à reportagem da TV Gazeta Sul que duas ocorrências diferentes foram registradas pela Polícia Militar e as informações serão encaminhadas à Polícia Civil, que vai investigar o que realmente aconteceu.