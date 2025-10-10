Mulher morre em acidente entre moto e dois carros em Vargem Alta

Valéria Diogo Rodrigues morreu no local Crédito: Redes sociais

Uma mulher de 50 anos, identificada como Valéria Diogo Rodrigues, morreu em um acidente na ES 164, na localidade de São João, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que a ocorrência, registrada na tarde de quinta-feira (9), envolveu uma Honda CG 150 Fan que a vítima pilotava e dois carros: um Chevrolet Onix e um Fiat Palio Weekend.

Os condutores dos carros contaram à Polícia Militar que ambos seguiam em direção a Vargem Alta quando, na primeira curva após o trevo, a motociclista teria invadido a contramão, colidindo na lateral do Fiat Palio e, em seguida, de frente com um Chevrolet Onix. Valéria morreu no local. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

Os motoristas, de 29 e 44 anos, fizeram teste de bafômetro, e os resultados deram negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Os dois foram levados à Delegacia Regional de Cachoeiro e liberados após prestarem depoimento, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Vargem Alta, segundo a Polícia Civil.

A Prefeitura de Vargem Alta informou que Valéria trabalhada como servente na Escola Municipal de Ensino Básico Alzira Gomes. A administração municipal lamentou a morte dela e informou que, por conta do ocorrido, não haverá aula na unidade nesta sexta-feira (10).

