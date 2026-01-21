Mulher morre em acidente entre dois carros e caminhão na BR 101 em Cariacica
Uma pessoa morreu e outras seis escaparam ilesas de um acidente registrado por volta das 15h desta quarta-feira (21), envolvendo dois carros e um caminhão, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, houve uma colisão traseira entre os veículos, no quilômetro 287,5 da BR 101, porém a dinâmica da batida não foi detalhada.
Devido à ocorrência, a faixa 1 no sentido Sul (do Estado) e a faixa de retorno do Sul para o Norte foram interditadas.
A perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada. O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.