Mulher morre em acidente entre dois carros e caminhão na BR 101 em Cariacica

Uma pessoa morreu e outras seis escaparam ilesas de um acidente registrado por volta das 15h desta quarta-feira (21), envolvendo dois carros e um caminhão, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, houve uma colisão traseira entre os veículos, no quilômetro 287,5 da BR 101, porém a dinâmica da batida não foi detalhada.