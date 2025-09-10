A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Mulher morre carbonizada durante incêndio em casa em São Mateus

Publicado em 10/09/2025 às 12h07
Parte da casa ficou destruída após o incêndio
Parte da casa ficou destruída após o incêndio Crédito: Vitor Recla

Uma mulher de 37 anos morreu durante um incêndio na casa onde morava, no bairro Litorâneo, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de terça-feira (9). Silvana de Jesus Turibio estava na residência com o filho de 22 anos quando o fogo começou. O jovem foi resgatado por vizinhos e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, no município, mas a mãe não conseguiu sair e acabou carbonizada.

O Corpo de Bombeiros informou que, quando a equipe chegou ao local, verificou que o portão da casa estava no chão e que o incêndio já havia sido controlado por vizinhos. Moradores relataram à corporação que a mãe do rapaz resgatado ainda estava dentro da residência. O fogo atingiu o quintal e a escada de acesso ao primeiro andar. Durante as buscas, os militares encontraram o corpo da mulher carbonizado. A perícia foi acionada.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Linhares. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de São Mateus.

Publicidade