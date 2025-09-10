Mulher morre carbonizada durante incêndio em casa em São Mateus
Uma mulher de 37 anos morreu durante um incêndio na casa onde morava, no bairro Litorâneo, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de terça-feira (9). Silvana de Jesus Turibio estava na residência com o filho de 22 anos quando o fogo começou. O jovem foi resgatado por vizinhos e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, no município, mas a mãe não conseguiu sair e acabou carbonizada.
O Corpo de Bombeiros informou que, quando a equipe chegou ao local, verificou que o portão da casa estava no chão e que o incêndio já havia sido controlado por vizinhos. Moradores relataram à corporação que a mãe do rapaz resgatado ainda estava dentro da residência. O fogo atingiu o quintal e a escada de acesso ao primeiro andar. Durante as buscas, os militares encontraram o corpo da mulher carbonizado. A perícia foi acionada.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML), em Linhares. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de São Mateus.