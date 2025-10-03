Mulher morre atropelada por retroescavadeira em São Mateus
Uma mulher identificada como Elizângela Correia morreu na manhã desta sexta-feira (3) após ser atingida por uma retroescavadeira no bairro Alvorada, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o maquinário estava na subida de uma rua quando apresentou uma pane no sistema.
Ainda de acordo com o relato do motorista à PM, a retroescavadeira desligou e começou a descer a rua descontroladamente. O condutor tentou desviar o veículo para uma área de mata. A vítima estava passando pela calçada e tentou correr, mas acabou sendo atingida pelo maquinário.
O Corpo de Bombeiros informou que, devido à gravidade do acidente, a vítima morreu no local. O motorista foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus para prestar esclarecimentos.