Mulher morre atropelada por carro após colisão e queda de moto na Serra

O médico Walter José Roberte Borges, de 50 anos, que sofreu um infarto em Pelotas, no Rio Grande do Sul, enquanto trabalhava no Estado atingido pelas fortes chuvas há um mês, será transferido para o Espírito Santo nesta quarta-feira (29). O anestesista é natural de Linhares, mas mora em Vila Velha. Após infartar, ele foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, onde permaneceu desde então.

Em contato com a reportagem de A Gazeta, o cunhado dele, Herick Assis, afirmou que Walter Borges deve chegar ao Estado no início da tarde desta quarta-feira (29). O médico deve ser encaminhado ao Hospital Evangélico de Vila Velha.

"Parte da nossa agonia vai ser acalmada, acalentada. Ele sai de Pelota às 11h30 e deve chegar ao Estado por volta das 14h. Foi uma comoção a nível nacional, algo muito expressivo. A gente entende a dor das pessoas no Rio Grande do Sul. Em nome da família do Dr. Walter, agradecemos. Muito obrigado", disse o cunhado.

Desde o infarto, que ocorreu no dia 20 de maio, a família tenta trazer o médico Walter Borges para o Espírito Santo. Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel) informou que durante a realização de uma cirurgia no dia 20 de maio, o profissional saiu da sala e, ao ser encontrado, estava inconsciente e foi imediatamente atendido pela equipe, resultando em sua internação na UTI. O médico anestesista Walter José Roberte Borges é ligado à empresa Idec Saúde Ltda, que presta serviços terceirizados de anestesiologia à instituição desde março de 2023.