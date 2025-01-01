Mulher mata marido com facada na noite de Ano-Novo, em Vila Velha

Denildo José de Moraes, 45 anos, foi morto a facada e esposa confessou o crime. Crédito: Arquivo pessoal

Uma mulher de 26 anos matou o marido na madrugada desta quarta-feira (1º), durante uma comemoração de virada de ano. Sabrina Gomes Botelho confessou o crime, segundo apuração da reportagem da TV Gazeta. Ela esfaqueou o esposo, o armador Denildo José de Moraes, 45 anos, no pescoço, após uma discussão.

Em boletim de ocorrência consta que a Sabrina chamou a Polícia Militar após fugir do local para a própria casa e contou o que aconteceu. Conforme o relato, durante a confraternização de réveillon, a vítima teria jogado uma lata de cerveja na cabeça dela, que, para se defender, pegou a faca e o golpeou.

Os dois já haviam se separado, porém reataram o relacionamento a cerca de seis meses. Os três filhos do casal - de 7, 8 e 10 anos - estavam na residência quando a mãe se entregou. Eles foram encaminhados ao Conselho Tutelar.