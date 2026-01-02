Mulher mata companheiro com golpe de faca em Piúma, no Sul do ES
Uma mulher de 59 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro com golpes de faca no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a mulher se apresentou e confessou o crime, alegando que o relacionamento de dois anos era marcado, nos últimos tempos, por constantes desentendimentos, ofensas e agressões físicas.
Ela disse ainda que o companheiro começou uma discussão e passou a agredi-la com tapas no rosto e empurrões, momento em que pegou uma faca de cozinha e reagiu. O homem morreu na hora.
A mulher foi levada à Delegacia Regional de Anchieta, autuada em flagrante por homicídio e encaminhada ao sistema prisional. Nomes não foram divulgados.