Mulher mata companheiro com golpe de faca em Piúma, no Sul do ES

Publicado em 02/01/2026 às 12h24

Uma mulher de 59 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro com golpes de faca no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a mulher se apresentou e confessou o crime, alegando que o relacionamento de dois anos era marcado, nos últimos tempos, por constantes desentendimentos, ofensas e agressões físicas.

Ela disse ainda que o companheiro começou uma discussão e passou a agredi-la com tapas no rosto e empurrões, momento em que pegou uma faca de cozinha e reagiu. O homem morreu na hora.

A mulher foi levada à Delegacia Regional de Anchieta, autuada em flagrante por homicídio e encaminhada ao sistema prisional. Nomes não foram divulgados.

