Mulher grita por ajuda, guarda ouve e prende ex-companheiro em Cariacica

Um homem foi preso por perseguir e ameaçar sua ex-companheira no bairro Campo Grande, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (3). A vítima gritava por socorro quando foi abordada pela Guarda Municipal de Cariacica. Ela informou aos agentes que era perseguida pelo ex-companheiro, que proferia ameaças, dizendo que iria arrebentar a cabeça dela.

A mulher relatou que teve que mudar de residência, já que o suspeito, de quem se separou há seis meses, a agredia e a ameaçava frequentemente. A vítima também informou que tem medida protetiva contra o ex, mas ela não estava sendo cumprida.

Os guardas abordaram o suspeito e o conduziram à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Ele foi autuado em flagrante por ameaça qualificada e descumprimento de medida protetiva na forma da Lei Maria da Penha. O suspeito foi levado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.