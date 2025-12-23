A Gazeta - Agora

Mulher fica presa às ferragens em acidente entre dois carros na ES 248

Publicado em 23/12/2025 às 16h51
Bombeiros precisaram cortar parte do veículo para o resgate da mulher ferida Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma mulher ficou ferida após dois carros colidirem na rodovia ES 248, na estrada que liga os municípios de Marilândia e Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e, após ser retirada, foi socorrida para uma unidade de saúde. As causas e a dinâmica do acidente entre a Saveiro e o Fiat Uno e ainda não foram divulgadas.

