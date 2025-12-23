Mulher fica presa às ferragens em acidente entre dois carros na ES 248

Uma mulher ficou ferida após dois carros colidirem na rodovia ES 248, na estrada que liga os municípios de Marilândia e Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e, após ser retirada, foi socorrida para uma unidade de saúde. As causas e a dinâmica do acidente entre a Saveiro e o Fiat Uno e ainda não foram divulgadas.