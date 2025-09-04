Mulher fica ferida em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Uma mulher ficou ferida após uma batida entre o carro que ela dirigia e uma carreta na manhã desta quinta-feira (4), no km 395,5 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e, em seguida, encaminhada ao Pronto Atendimento do município.