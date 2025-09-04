Mulher fica ferida em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul
Uma mulher ficou ferida após uma batida entre o carro que ela dirigia e uma carreta na manhã desta quinta-feira (4), no km 395,5 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e, em seguida, encaminhada ao Pronto Atendimento do município.
As causas da colisão não foram informadas. Equipes da concessionária Ecovias Capixaba foram acionadas com ambulância e veículo de inspeção por volta das 7h29. O tráfego na região foi parcialmente afetado, sendo totalmente liberado cerca de uma hora após o acidente. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. O motorista da carreta não se feriu.