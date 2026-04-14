Mulher fica ferida após carro capotar em acidente na BR 482 em Cachoeiro

Motorista dorme ao volante e bate em carro que capota na BR 482 em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um acidente envolvendo dois carros deixou a motorista de um dos veículos ferida na BR 482, na localidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14).

Segundo o entregador Marcos Antônio Almeida, passageiro de um dos veículos, o motorista do outro carro relatou que dormiu ao volante e acabou atingindo a traseira do automóvel em que ele estava. Com o impacto, o veículo capotou. Havia neblina na região no momento da colisão.

Marcos contou ainda que ele e a esposa, que dirigia o carro, seguiam para o trabalho em Jerônimo Monteiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, com ferimentos leves na cabeça.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para mais informações, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.