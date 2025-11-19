Mulher faz pedido simples ao marido e é agredida com cabo de marreta em Vila Velha

Um homem de 24 anos foi preso após dar socos, chutes e até golpes com o cabo de uma marreta na companheira, dentro de casa no bairro Morada da Barra, em Vila Velha , na noite de terça-feira (18). Segundo a vítima, de 31 anos, as agressões ocorreram após um pedido simples: que ele destrancasse a porta do quarto para que ela pudesse entrar e pegar um objeto.

Além das agressões, o suspeito jogou o celular da companheira em um matagal em frente à casa, para impedi-la de pedir socorro. Por estar com diversas escoriações no corpo, ela precisou ser levada a um hospital. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a vítima.