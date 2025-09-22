Mulher esfaqueia recepcionista de hospital em ataque de fúria no ES
Uma mulher de 37 anos foi presa suspeita de esfaquear uma recepcionista do pronto-socorro infantil do Hospital Padre Humberto em Anchieta, Sul do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (22). A Guarda Municipal foi acionada e informou que a mãe teria ficado irritada após a filha de 5 anos receber atendimento médico na semana passada e não ter melhorado ainda. O problema de saúde da menina não foi divulgado.
A vítima foi atingida nas costas e no braço e segue internada no próprio hospital onde o crime ocorreu. A suspeita foi levada para a delegacia, onde acabou autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao sistema prisional. A Mepes — instituição que administra a unidade — e a prefeitura lamentaram o caso e informaram que estão dando suporte à funcionária do hospital.