Região Norte

Mulher entra em unidade de saúde ao fugir de agressão e marido é preso em Linhares

Uma mulher entrou em uma unidade de saúde de Linhares para fugir do marido após levar vários socos no rosto e sofrer ameaças de morte. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27), no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A identidade do homem não foi divulgada para preservar a vítima.