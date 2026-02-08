Mulher em garupa de moto morre em acidente na BR 262 em Domingos Martins

Uma mulher identificada como Dayana Gomes Erlacher dos Santos, de 40 anos, morreu após a queda de uma motocicleta na manhã deste domingo (8), na BR 262, na altura de Santa Isabel, em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h10 deste domingo (8), no quilômetro 37 da rodovia.

A vítima, segundo a polícia, estava na garupa da moto e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O condutor da motocicleta sofreu lesões graves e foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas. Não houve interdição de pista.