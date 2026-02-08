A Gazeta - Agora

Mulher em garupa de moto morre em acidente na BR 262 em Domingos Martins

Publicado em 08/02/2026 às 13h05

Uma mulher identificada como Dayana Gomes Erlacher dos Santos, de 40 anos, morreu após a queda de uma motocicleta na manhã deste domingo (8), na BR 262, na altura de Santa Isabel, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h10 deste domingo (8), no quilômetro 37 da rodovia.

A vítima, segundo a polícia, estava na garupa da moto e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O condutor da motocicleta sofreu lesões graves e foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas. Não houve interdição de pista.

