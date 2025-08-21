Mulher é presa suspeita de fraudar boletos e dar prejuízo de R$ 1 milhão
Publicado em 21/08/2025 às 12h15
Uma mulher de 45 anos foi presa suspeita de fraudar boletos no pagamento de despesas e desviar cerca R$ 560 mil de uma empresa, causando um prejuízo de mais de R$ 1 milhão às vítimas. A informação foi divulgada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (21).
A prisão ocorreu em uma ação que faz parta da Operação Mundo Pequeno. Mais detalhes da investigação serão divulgados em uma coletiva de imprensa, marcada para a tarde desta quinta-feira, na Chefatura da Polícia Civil.