Mulher é presa por tráfico de drogas durante operação em Castelo
Uma mulher de 38 anos foi presa durante a Operação Expurgo – realizada pelas polícias Civil e Militar para combater o tráfico de drogas e cumprir mandados de prisão em Castelo, no Sul do Espírito Santo.Segundo o delegado Estevão Oggione, durante a ação na manhã desta terça-feira (7) foram apreendidos entorpecentes durante o cumprimento de quatro ordens judiciais de busca e apreensão. Em uma das casas, a equipe K9 – com cão farejador da PM – localizou pedras de crack escondidas dentro de uma garrafa de café.
A Operação Expurgo teve como objetivo cumprir quatro mandados de prisão temporária de três homens e uma mulher, além dos quatro de busca e apreensão – todos no bairro Niterói. Um dos indivíduos já havia sido preso no sábado, e a mulher foi detida durante a ação nesta terça-feira. Os outros dois alvos seguem foragidos.
A Polícia Civil informou que, durante a operação, foram apreendidos: um revólver calibre .38, 22 munições de diversos calibre, além de 505 gramas de maconha em tablete, 206 buchas de maconha, 170 gramas de cocaína em pedra, 135 pinos de cocaína, 142 pinos contendo substância não identificada, 46 pedras de crack e cinco gramas de haxixe. Também foram apreendidas duas balanças de precisão, um celular, R$ 18,00 em espécie, 66 pinos vazios e uma mochila.