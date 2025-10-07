Mulher é presa por tráfico de drogas durante operação em Castelo

Arma e drogas apreendidas durante a Operação Expurgo Crédito: Divulgação | PMES

Uma mulher de 38 anos foi presa durante a Operação Expurgo – realizada pelas polícias Civil e Militar para combater o tráfico de drogas e cumprir mandados de prisão em Castelo, no Sul do Espírito Santo.Segundo o delegado Estevão Oggione, durante a ação na manhã desta terça-feira (7) foram apreendidos entorpecentes durante o cumprimento de quatro ordens judiciais de busca e apreensão. Em uma das casas, a equipe K9 – com cão farejador da PM – localizou pedras de crack escondidas dentro de uma garrafa de café.

A Operação Expurgo teve como objetivo cumprir quatro mandados de prisão temporária de três homens e uma mulher, além dos quatro de busca e apreensão – todos no bairro Niterói. Um dos indivíduos já havia sido preso no sábado, e a mulher foi detida durante a ação nesta terça-feira. Os outros dois alvos seguem foragidos.