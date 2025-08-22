Mulher é presa por furtar anel de R$ 3,5 mil em shopping de Cachoeiro
Uma mulher de 27 anos foi presa suspeita de furtar um anel de ouro, avaliado em R$ 3.540, na joalheria de um shopping no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, o objeto caiu no chão quando a mulher foi questionada sobre a joia pelas funcionárias do estabelecimento, na presença da segurança do local.
A PM informou que a mulher foi detida e levada à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para onde também foi levado o anel recuperado. A Polícia Civil afirmou que a suspeita, que não teve o nome divulgado, foi autuada em flagrante por furto e encaminhada ao sistema prisional.