Mulher é presa no ES após tentar entrar em presídio com drogas nas partes íntimas

Uma mulher foi presa no fim da manhã desta terça (30) com maconha, haxixe e comprimidos escondidos nas partes íntimas após passar por revista para visitar o marido no Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha. O escâner corporal do presídio acusou que Laleska Neves Coutinho estava com comprimidos e buchas de drogas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Laleska iria realizar uma visita íntima na unidade prisional quando a imagem do aparelho de revista constatou que ela carregava as drogas. Questionada, a autônoma de 31 anos confessou que trazia consigo materiais ilícitos e, de forma espontânea, pediu para retirar os conteúdos, que incluía cinco buchas de material similar a fumo pesado, duas buchas de maconha, cinco buchas de haxixe, sete comprimidos azuis não identificados e 15 comprimidos de cor laranja, que foram testados positivamente para cocaína.

A Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida pela Polícia Penal à Delegacia Regional de Vila Velha, autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.