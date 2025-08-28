Mulher é presa com pistola e quase 4 kg de drogas em casa em Cachoeiro

Mulher é presa com quase 4 kg de drogas e pistola em bairro de Cachoeiro Crédito: Polícia Militar

Uma mulher de 23 anos foi presa no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência, na noite de quarta-feira (27). No local, a Polícia Militar apreendeu uma pistola 9 mm, munições, 3,8 kg de cocaína, crack, maconha e ecstasy.

Além do tráfico, a denúncia informava que havia pessoas armadas na residência, segundo a PM. Durante a ação, um homem que estava na residência fugiu pelos fundos e ainda não foi localizado. Um celular, dinheiro, balanças de precisão e insumos para o preparo das drogas, como cafeína e ácido bórico, também foram apreendidos.