Mulher é presa com drogas escondidas dentro de fralda em Itapemirim
Uma mulher de 40 anos, identificada como Daiana Ribeiro, foi presa em flagrante ao ser encontrada com drogas escondidas dentro de uma fralda descartável de bebê. O caso aconteceu na quinta-feira (16), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante uma ação da Delegacia Regional do município.
Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até o local cumprir um mandado de busca e apreensão. É que Daiana, segundo as investigações, é companheira de um criminoso preso há um mês pela delegacia, por tentativa de homicídio. A suspeita é que ela tenha continuado a atividade do tráfico de drogas após a captura do marido.
Os agentes fizeram uma campana nas proximidades da casa dela e abordaram um homem saindo do local. Ele assumiu que tinha ido até lá para comprar drogas. Os policiais começaram as buscas e, neste momento, Daiana foi flagrada arremessando pela janela uma fralda descartável com diversas porções de crack, maconha, cocaína e material para embalo de entorpecentes. Ela foi presa e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Depois, foi encaminhada ao presídio.