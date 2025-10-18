Mulher é presa com drogas escondidas dentro de fralda em Itapemirim

Fralda com drogas foi arremessada por mulher que tentou se livrar do flagrante, em Itapemirim Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 40 anos, identificada como Daiana Ribeiro, foi presa em flagrante ao ser encontrada com drogas escondidas dentro de uma fralda descartável de bebê. O caso aconteceu na quinta-feira (16), em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante uma ação da Delegacia Regional do município.

Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até o local cumprir um mandado de busca e apreensão. É que Daiana, segundo as investigações, é companheira de um criminoso preso há um mês pela delegacia, por tentativa de homicídio. A suspeita é que ela tenha continuado a atividade do tráfico de drogas após a captura do marido.