Tráfico interestadual

Mulher é presa com cocaína, haxixe e 'dry' em Guarapari

Uma mulher foi presa em flagrante com mais de três quilos de drogas dentro de um ônibus em Guarapari, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (26). Moradora de Vila Velha, ela foi interceptada pela Polícia Federal com apoio do setor de inteligência da Polícia Militar no veículo que havia saído do Estado de São Paulo.