Mulher é presa após chamar agentes da Guarda de 'macacos' em PA de Vila Velha
Uma mulher de 44 anos, identificada como Juliana Duarte Souza, foi presa em flagrante por injúria racial após chamar agentes da Guarda Municipal de Vila Velha de “macacos”, na noite de segunda-feira (16). De acordo com a corporação, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência no Pronto Atendimento (PA) da Glória, onde a suspeita estaria causando tumulto e afirmando ter sido vítima de furto.
Ainda segundo a Guarda Municipal, Juliana relatou que teve o celular roubado dentro da unidade de saúde. No entanto, após averiguação, os agentes não encontraram indícios do crime. Diante disso, a mulher teria iniciado agressões verbais, chamando os guardas de “macacos”, além de outros insultos. A suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que Juliana foi autuada em flagrante por injúria racial e levada para o Centro Prisional Feminino de Cariacica. A reportagem tenta localizar a defesa da mulher e mantém este espaço aberto para manifestação.