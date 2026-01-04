Mulher é presa após agredir nora durante confusão em Vitória
Uma mulher de 48 anos foi presa após agredir a nora, de 24 anos, na madrugada deste domingo (4), no bairro São Pedro, em Vitória. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de homicídio por arma branca.
No local, uma vizinha autorizou a entrada dos policiais no prédio e informou que duas mulheres estavam em conflito. No segundo andar, a equipe encontrou sogra e nora envolvidas na confusão.
De acordo com a Polícia Militar, a suspeita relatou que teve um desentendimento com o companheiro e o agrediu no rosto. A nora tentou intervir e acabou sendo agredida com socos, tapas, puxões de cabelo e mordidas. A jovem também afirmou ter sido ameaçada e ofendida ao longo do dia.
Ainda segundo relato da nora, a sogra, por ciúmes do companheiro, teria avançado contra ela com um facão. Para se defender, a vítima disse que mordeu a agressora. A Polícia Civil informou que a mulher de 48 anos foi autuada em flagrante por lesão corporal e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhada ao sistema prisional.