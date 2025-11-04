Mulher é morta a tiros pelo namorado na zona rural de Anchieta

Jessica Nattallia Barbosa de Souza Pereira de Assis, 31 anos, foi morta em Anchieta Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Anchieta

Uma mulher foi morta a tiros pelo namorado na tarde desta terça-feira (4) na rodovia ES 060, na localidade de Belo Horizonte, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, uma pessoa que passava pela rodovia viu a vítima caída no asfalto e foi até a Delegacia da Polícia Civil para alertar sobre o crime.

A Guarda Municipal foi ao local e acionou uma ambulância municipal para socorrer a mulher, que havia sido atingida por cinco disparos. Jéssica Nattallia Barbosa de Souza Pereira de Assis, de 31 anos, foi levada para o Pronto Atendimento da cidade e seria transferida para um hospital em Vitória, mas não resistiu e morreu.

Segundo a Guarda, testemunhas contaram que Jéssica foi vista minutos antes do crime na garupa de uma motocicleta conduzida por um homem, no bairro Recanto do Sol. Com base em imagens do sistema de videomonitoramento do município, a moto do suspeito foi identificada e ele foi localizado escondido em uma área de manguezal, perto das Ruínas do Rio Salinas.

João Lucas Neves Benevides, de 26 anos, se entregou e confessou o crime. Ele contou que mantinha um relacionamento com a mulher há cerca de um mês, mas que sentia ciúmes de Jéssica com o irmão dele e também pretendia matar o familiar em seguida. Ele teria buscado Jéssica na casa dela em Piúma, na segunda-feira (3), e a levado para Anchieta para cometer o assassinato.