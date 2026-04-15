Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Horas após o crime

Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Publicado em

15 abr 2026 às 17:47
Após ser preso, o suspeito foi levado à Delegacia de Barra de São Francisco Gazeta Norte

Uma mulher de 28 anos, identificada como Ana Paula Fonseca de Almeida, foi assassinada a pedradas na madrugada dessa terça-feira (14), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, com ferimentos graves na cabeça. Próximo ao corpo, havia uma pedra com marcas de sangue, o que indica que teria sido utilizada no crime. 


Poucas horas depois, o suspeito, que não teve o nome e a idade divulgados, foi preso na região da feira da cidade. Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo, deu versões contraditórias e admitiu ter estado no local do crime, além de indicar onde havia descartado uma peça de roupa, que foi encontrada e apreendida para perícia. Testemunhas reconheceram o homem como autor do homicídio. Também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.


A Polícia Civil informou que o crime pode ter sido motivado por uma discussão após a vítima se recusar a compartilhar drogas. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde teve a prisão em flagrante confirmada. 

Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Domingos e feriados

Ruas de Lazer e ciclofaixa terão novos horários de funcionamento em Vitória

Publicado em 04/05/2026 às 17:59
Rua de Lazer em Camburi passará a funcionar das 5 às 13 horas a partir de 10 de maio Leonardo Silveira

As Ruas de Lazer e a ciclofaixa de Vitória terão novos horários de funcionamento a partir do próximo domingo (10), visando a concentrar as atividades em horários de clima um pouco mais ameno e favorável à prática de exercícios ao ar livre.


Nos domingos e feriados, a Rua de Lazer em Camburi passará a funcionar das 5 às 13 horas. No Centro da Capital, será das 5 às 12 horas.


Já a ciclofaixa, que vai da região do Tancredão até o final da orla de Camburi, estará disponível das 5 às 13 horas. Antes, ela funcionava das 7 às 15 horas. 


Segundo a administração municipal, além das condições climáticas, a alteração também leva em conta a presença de ciclovias já estruturadas em diferentes regiões da cidade, que conseguem absorver a demanda sem prejuízo ao serviço, que tem menor adesão a partir das 13 horas.

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Itapuã

Placa é recolocada após acidente com morte em cruzamento de Vila Velha

Publicado em 04/05/2026 às 17:24
Placa de “Pare” é recolocada após acidente com morte em cruzamento de Vila Velha
Placa de “Pare” é recolocada após acidente com morte em cruzamento de Vila Velha Vinícius Colini

A placa de “Pare” localizada cruzamento da Rua Humberto Serrano com a Avenida Doutor Jair de Andrade, em Itapoã, Vila Velha, foi recolocada nesta segunda-feira (4), após um acidente que terminou com a morte de uma motociclista de 32 anos. A vítima não foi identificada.


De acordo com a Guarda Municipal, o local tem sinalização horizontal conforme o Código de Trânsito Brasileiro, mas a placa de parada obrigatória havia sido retirada por terceiros. Após o registro do acidente, uma equipe responsável reinstalou a sinalização no cruzamento.


A colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (4) e envolveu um carro e a moto conduzida pela vítima, que não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro afirmou que seguia pela Rua Humberto Serrano quando ocorreu a batida. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu nagativo.


Já informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta indicam que a motociclista trafegava pela via preferencial e o carro teria avançado a parada obrigatória. O homem foi encaminhado à delegacia, conforme informações da PM.

Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Centro da cidade

Colisão entre três veículos e moto deixa uma mulher ferida em Linhares

Publicado em 04/05/2026 às 16:00
O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Rui Barbosa. Douglas Abreu

Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo três carros e uma moto na tarde desta segunda-feira (4), no Centro de Linhares, na região Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu no cruzamento das avenidas Presidente Getúlio Vargas e Rui Barbosa.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Thaiz Lepaus, da TV Gazeta, os carros bateram de forma lateral e, com o impacto, atingiram a moto que estava estacionada em um posto de combustível.

Ao todo, seis pessoas estavam nos automóveis, duas em um veículo e quatro em outro. Uma mulher, que estava com um bebê, sofreu fratura na clavícula e foi atendida pelo Samu/192. Os motoristas passaram pelo teste do bafômetro, que deu negativo.

Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Em Itapuã

Motociclista morre em acidente com carro em Vila Velha

Publicado em 04/05/2026 às 15:50
Acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (4), em Itapuã, Vila Velha
Acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (4) em um cruzamento do bairro Itapuã Leitor | A Gazeta

Uma motociclista de 32 anos morreu após um acidente entre a moto em que estava e um carro no bairro Itapuã, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (4). A identidade dela não foi divulgada, mas a reportagem da TV Gazeta apurou que a vítima atuava como cuidadora de idosos.


De acordo com a Guarda Municipal, a colisão aconteceu no cruzamento das ruas Humberto Serrano e Doutor Jair de Andrade. A condutora da moto não resistiu aos ferimentos. A perícia da Polícia Científica foi acionada por volta do meio-dia, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que trafegava pela Rua Humberto Serrano, no sentido Praia da Costa, e, ao cruzar na Avenida Doutor Jair de Andrade, se envolveu na colisão transversal com a motociclista, que seguia pela avenida. O Samu/192 chegou a prestar atendimento à vítima, mas ela não resistiu durante o socorro.


Informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta no local apontam que a motociclista estaria na via preferencial e o carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória antes da batida.


Conforme a PM, o condutor do carro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos.


Após o acidente, a Guarda informou que o cruzamento conta com sinalização horizontal conforme o Código de Trânsito Brasileiro e que havia uma placa de “Pare no local, mas ela havia sido retirada por terceiros. Ainda na segunda-feira (4), uma equipe responsável realizou a reinstalação da placa.

Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Caso em Domingos Martins

Morre mãe de homem que ateou fogo na própria moto em abordagem policial no ES

Publicado em 04/05/2026 às 15:20

Após quase uma semana de internação e intubação, morreu nesta segunda-feira (4) a mulher que tentou impedir o filho de atear fogo na própria moto após uma abordagem policial no Espírito Santo. O caso aconteceu em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, na última terça-feira (28). 


Silvia de Oliveira Pereira, de 56 anos, ficou gravemente queimada e foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória. Ela teve morte confirmada pela Polícia Militar da cidade e pela Polícia Civil.

O suspeito de 33 anos, identificado como Weverton Pereira Oliveira, também se feriu e foi levado para o mesmo hospital que a mãe. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, mas a Polícia Civil explicou que a morte da vítima pode resultar na alteração da tipificação do crime para homicídio. 

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Maio laranja

Operação nacional contra violência infantil mobiliza forças de segurança no ES

Publicado em 04/05/2026 às 14:44
Ação de conscientização junto a motoristas aconteceu nesta segunda-feira (4), em Viana
Ação de conscientização junto a motoristas aconteceu nesta segunda-feira (4), em Viana Archimedis Patrício

Teve início nesta segunda-feira (4) a Operação Caminhos Seguros 2026, uma ação nacional de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. No Espírito Santo, a iniciativa é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e reúne forças de segurança em ações integradas ao longo do mês de maio. O foco é o combate à exploração sexual infantil nas estradas. Nesta segunda-feira (4), a ação de conscientização ocorreu no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 262, em Viana. 


A operação é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem como foco a prevenção e repressão ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No Estado, participam equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com atuação das Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) na Grande Vitória e das unidades do interior.

Maio laranja

A iniciativa ocorre durante o Maio Laranja, campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O mês é marcado por ações educativas e mobilizações em todo o país.


De acordo com a delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e coordenadora estadual das operações, as ações incluem fiscalização, orientação e conscientização em pontos estratégicos. “A gente vai mostrar pra população que ela pode nos ajudar. Fazendo uma denúncia anônima, por exemplo, pelo 181 ou pelo disque 100, ou em caso de flagrante acionando a Polícia Militar no 190”, afirmou.


A delegada também destacou a importância da participação da sociedade no enfrentamento desse tipo de crime. “Nós precisamos chamar a população para entrar conosco nessa luta pelo enfrentamento e repressão às violências contra crianças e adolescentes”, disse.

Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Tristeza

Idoso de 83 anos morre atropelado por caminhão em Barra de São Francisco

Publicado em 04/05/2026 às 14:08
Motorista relatou à PM que não viu a vítima devido ao ponto cego do veículo
A vítima, identificada como Geraldo Lima da Costa, atravessava a via no momento em que foi atingida. Leitor | A Gazeta

Um idoso de 83 anos, identificado como Geraldo Lima da Costa, morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta segunda-feira (4), no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar (PM) apurou que ele atravessava a via no momento em que foi atingido e chegou a ser socorrido e levado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.


O motorista do caminhão relatou que estava parado no semáforo e aguardou alguns instantes após a abertura do sinal. Ao arrancar, a vítima teria passado à frente do veículo e, por estar no chamado “ponto cego”, não foi vista. O condutor afirmou que só percebeu o atropelamento após ouvir gritos de testemunhas. Ainda de acordo com a PM, não havia faixa de pedestres no local do acidente.


O motorista permaneceu na cena, prestou socorro e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.


A Polícia Civil informou que aguarda a finalização do boletim de ocorrência para dar início aos procedimentos legais.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Homem fica ferido após ser atropelado por carro na ES 360, em Marilândia

Publicado em 04/05/2026 às 13:59

Um homem ficou ferido após ser atropelado por um carro na ES 360, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (3). De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista, de 31 anos, relatou que o acidente aconteceu em uma curva, no km 1 da rodovia. Segundo ele, a vítima estava no meio da pista urinando quando foi avistada, e não houve tempo para desviar.


O homem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde. Ainda segundo a PM, o motorista apresentava odor de bebida alcoólica e foi conduzido à Delegacia de Colatina.


Em nota, a Polícia Civil informou que o condutor foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estrada de Regência

Motociclista e passageiro ficam feridos após colisão com carro em Linhares

Publicado em 04/05/2026 às 12:02

Um motociclista e o passageiro que estava na garupa ficaram feridos em um acidente envolvendo um carro na estrada de Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no domingo (3). 


De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do carro não foi encontrado no local após a colisão. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.


As duas vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhadas ao Hospital Rio Doce, no Centro da cidade. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.


Segundo a PM, o carro foi guinchado e levado para um pátio credenciado do Detran, pois estava com o licenciamento atrasado. A Polícia Civil orienta que as vítimas procurem uma delegacia para registrar a ocorrência, para que o caso possa ser investigado.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motorista perde o controle, atinge semáforo e capota na BR 482, em Guaçuí

Publicado em 04/05/2026 às 11:59

Um idoso de 71 anos perdeu o controle do veículo que dirigia, atingiu um semáforo e capotou o carro na BR 482, em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, por volta das 19h20 de domingo (3). O motorista relatou à Polícia Militar (PM) que não se lembra do que aconteceu e que pode ter sofrido um mal súbito enquanto dirigia.


O acidente ocorreu nas proximidades do bairro Morada das Palmeiras e chamou a atenção de quem passava pelo local. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.


Segundo a PM, o veículo estava devidamente licenciado e foi liberado para familiares, que providenciaram a remoção por meio de um guincho particular.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

10 minutos por dia: rotina prática de skincare para mulheres reais

Imagem de destaque

Netflix: veja 5 filmes e séries que entram no catálogo nesta semana

Título de eleitor, voto

Eleitor tem até quarta (6) para tirar título e poder votar em outubro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados