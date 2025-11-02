Mulher é morta a facadas em Barcelona, na Serra
Uma mulher foi morta a facadas no bairro Barcelona, na Serra, na madrugada deste domingo (2). O suspeito contou à Polícia Militar que conheceu a vítima em Jardim Limoeiro e a levou para a casa dele. No imóvel, ele afirmou que desapareceram alguns itens pessoais e dinheiro e acusou a mulher de furto, momento em que começaram a discutir.
O homem de 71 anos contou que a mulher teria pegado uma faca e corrido para a rua, sendo perseguida por ele. Já na Avenida Região Sudeste, ele conseguiu tomar o objeto e golpeou a vítima. A PM foi acionada e levou o homem para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
A Polícia Civil informou que o agressor foi preso, autuado em flagrante por "homicídio qualificado cometido por motivo fútil e com emprego de meio cruel". O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. Os nomes do homem preso e da mulher assassinada não foram divulgados. A idade da vítima também não foi informada.