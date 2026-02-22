Mulher é jogada de carro em movimento após briga com companheiro em Cachoeiro
Uma mulher foi jogada para fora de um carro que estava em movimento após uma briga com o companheiro. O fato aconteceu próximo ao Shopping Sul, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (21). Segundo a Polícia Militar, durante a confusão, o homem teria empurrado a mulher para fora do carro, um Chevrolet Prisma, com o veículo ainda em movimento, e fugiu em seguida.
A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Na unidade, os policiais não conseguiram colher o depoimento da vítima, pois ela estava desorientada e apresentava sinais de embriaguez, sem conseguir explicar o que havia acontecido.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.