Mulher é jogada de carro em movimento após briga com companheiro em Cachoeiro

Uma mulher foi jogada para fora de um carro que estava em movimento após uma briga com o companheiro. O fato aconteceu próximo ao Shopping Sul, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (21). Segundo a Polícia Militar, durante a confusão, o homem teria empurrado a mulher para fora do carro, um Chevrolet Prisma, com o veículo ainda em movimento, e fugiu em seguida.