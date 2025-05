Mulher é ferida após suspeito disparar na direção de bar em Muqui

Uma mulher acabou ferida no tórax por fragmentos de uma bala, enquanto estava em um bar no distrito de São Rafael, em Muqui, Espírito Santo, na madrugada de domingo (25). O tiro, segundo relato de pessoas no local à Polícia Militar, foi disparado por um homem que estaria embriagado e teria atirado também contra o carro. >

Segundo registro da PM, o suspeito chegou ao local de carro com uma mulher e uma criança de quatro anos. O relato aos militares é de que ele estava causado confusão no bar. Ele atirou contra o automóvel e também na direção do bar, a cerca de 20 metros do local. >