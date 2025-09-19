Mulher é esfaqueada pelo ex-namorado após discussão em Cachoeiro

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-namorado no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a agressão ocorreu após uma discussão entre os dois. A vítima foi socorrida pelo Samu/192 e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no município. O suspeito fugiu e não foi localizado.