Mulher é esfaqueada pelo ex-namorado após discussão em Cachoeiro

Atualizado em 19/09/2025 às 17h49

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-namorado no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a agressão ocorreu após uma discussão entre os dois. A vítima foi socorrida pelo Samu/192 e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no município. O suspeito fugiu e não foi localizado.

Polícia Civil disse que o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. A população pode ajudar nas investigações, de forma sigilosa, ligando para o Disque Denúncia 181.

