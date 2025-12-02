Mulher é esfaqueada no pescoço durante briga em Vila Velha

Uma diarista de 46 anos foi esfaqueada durante discussão com o companheiro em Santa Rita, Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (2). De acordo com testemunhas, o homem apresentava sinais de embriaguez e saiu correndo de casa após o crime.

Ferida no pescoço, a mulher foi para a rua e recebeu ajuda de um vizinho. Ela foi levada para um hospital da cidade, onde passou por cirurgia, e agora a família espera por notícias sobre o estado de saúde dela. "Acordei por volta de 5 horas com minha outra filha gritando e dizendo que a irmã havia sido esfaqueada", desabafou a mãe.