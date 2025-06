Sul do ES

Mulher é encontrada morta na Rodovia do Sol em Marataízes

O corpo de uma mulher com várias fraturas aparentes foi encontrado na Rodovia do Sol, em Marataízes, Sul do Espírito Santo, na madrugada de domingo (29). Segundo a Polícia Militar, havia sinais de frenagem na pista, peças de um para-choque e até um farol caído — indícios de que a vítima tenha sido atropelada.