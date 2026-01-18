Mulher é encontrada morta na areia da praia de Guriri, em São Mateus

Uma mulher foi encontrada morta na areia da praia de Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (18). A identidade e idade dela não foram divulgadas.

A vítima estava com lesões no rosto e na cabeça, segundo a Polícia Militar. A perícia da Polícia Científica foi acionada e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.