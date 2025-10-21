Mulher é encontrada morta em área de mata em Cariacica
Publicado em 21/10/2025 às 15h52
Uma mulher foi encontrada morta em área de mata no bairro Alzira Ramos, Cariacica, na segunda-feira (20). O corpo estava em uma área de difícil acesso, segundo a Polícia Militar, e foi necessário o acionamento dos bombeiros. Exames serão realizados no Instituto Médico Legal (IML) em Vitória para apontar a causa da morte.
A idade e identidade da mulher não foram divulgadas, e o caso é investigado pela Polícia Civil.