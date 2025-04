Mulher é encontrada morta e seminua dentro de lava a jato em Linhares

Uma mulher foi encontrada morta, seminua e com sinais de agressão, dentro de um lava a jato no bairro Colina, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (21). Segundo a Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento relatou à corporação que, logo que chegou ao local, se deparou com o corpo da vítima, que não havia sido identificada até a publicação desta matéria. A PM informou que, quando foi achada, ela estava vestindo somente uma blusa amarela. >