Mulher é indiciada por maus-tratos após morte de pitbull em Cariacica

Uma mulher foi indiciada pela Polícia Civil por matar um cão da raça pitbull em Cariacica, na Grande Vitória. O crime ocorreu no dia 9 de dezembro, no bairro Santo Antônio, quando a própria suspeita registrou um boletim de ocorrência. No documento, ela alegou que o animal teria invadido a casa dela e que o golpeou para defender outro cachorro.

No entanto, as investigações realizadas pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal apuraram que um vídeo registrou como realmente aconteceu a agressão. “As imagens comprovaram que a morte do animal ocorreu por enforcamento e golpes de foice, e não em defesa de um cachorro que estava sendo atacado, caracterizando crime de maus-tratos com o resultado de morte”, disse o delegado Leandro Piquet, responsável pelo caso.