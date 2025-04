Mulher é baleada e abandonada no acostamento da BR 101 em Itapemirim

Uma mulher foi encontrada baleada e abandonada no acostamento do km 403 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o crime aconteceu por volta das 14h, e a informação inicial é de que dois suspeitos que estavam em um carro teriam atirado contra a vítima e a deixado no local. Ainda não há informações sobre se a mulher estava dentro do mesmo carro que os suspeitos.>