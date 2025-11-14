Mulher é atropelada por caminhão ao atravessar a BR 101, em Linhares

Pedestre é atropelada por caminhão ao atravessar fora da faixa na BR 101, em Linhares Crédito: Reprodução | Leitor AG

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por um caminhão ao atravessar a BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (13). A vítima estava fora da faixa de pedestres quando foi atingida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista trafegava dentro do limite da velocidade permitida no trecho, que é de 60 km/h.

De acordo com a PRF, a pedestre estava às margens da rodovia quando atravessou a pista lateral e depois entrou na pista principal da BR 101, onde o fluxo de veículos é mais rápido. Nesse momento, ela acabou atingida por um caminhão. A mulher sofreu lesões graves. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Rio Doce, em Linhares.