Mulher é atacada com canivete no meio da rua em Cariacica

Uma mulher de 39 anos foi surpreendida no meio da rua por um homem que tentou atacá-la com golpe de canivete em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ela passava pelo bairro Campo Grande quando o homem apareceu e conseguiu se proteger do golpe com a bolsa que usava.