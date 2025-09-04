Mulher é atacada com canivete no meio da rua em Cariacica
Publicado em 04/09/2025 às 16h30
Uma mulher de 39 anos foi surpreendida no meio da rua por um homem que tentou atacá-la com golpe de canivete em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ela passava pelo bairro Campo Grande quando o homem apareceu e conseguiu se proteger do golpe com a bolsa que usava.
O suspeito de 41 anos foi detido e levado para a delegacia, onde acabou autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.