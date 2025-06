Mulher é assassinada a tiros em varanda de casa em Pancas

Crédito: Montagem com fotos de Carolina Silveira e Redes Sociais

Uma mulher de 31 anos foi assassinada a tiros na varanda de casa no bairro Operário, em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (9). Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que Suely Batista Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela estava morando na residência de uma colega havia cerca de duas semanas, após deixar a casa da sogra.>