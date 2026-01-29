Mulher é assassinada a tiros em beco do Bairro da Penha, em Vitória

Uma mulher foi morta a tiros no Bairro da Penha, em Vitória, na madrugada da última quarta-feira (28). O crime aconteceu no Beco João Corrêa Lima, em frente a uma igreja. A Polícia Militar informou que, segundo testemunhas, a vítima seria usuária de drogas, mas não tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes.