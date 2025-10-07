Mulher é agredida e arrastada pelos cabelos por companheiro em Cariacica

O homem foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça Crédito: Ricardo Medeiros

Uma mulher, 37 anos, foi agredida dentro de um estabelecimento comercial e arrastada pelos cabelos pelo companheiro, 34 anos, para fora do local na última segunda-feira (6), em Cariacica. Segundo a vítima, as agressões começaram quando ela disse que queria ir embora e o homem não aceitou.

Em seguida, ela foi puxada pela perna e arrastada pelos cabelos da escada do estabelecimento até a calçada, onde foi colocada de pé pelo agressor. Pessoas que passavam pelo local viram as agressões e chamaram a Guarda Municipal, que estava por perto.

A vítima foi levada para o Pronto Atendimento de Alto Laje com feridas e sangramento na coxa e no joelho.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha. Após isso, foi encaminhado ao sistema prisional.