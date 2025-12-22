Mulher é agredida com golpes de enxada na cabeça em Piúma

Preso foi identificado como Victor Paul Guayara Guzman, de 33 anos Crédito: Reprodução

Um homem de nacionalidade espanhola, de 33 anos, identificado como Victor Paul Guayara Guzman, foi preso na quinta-feira (18) no bairro Ipiranga, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A história começou em 18 de novembro, quando, segundo o delegado de Mantenópolis, Robson Peixoto de Oliveira, Victor, a esposa, a nora e o genro foram detidos por tráfico de drogas. A família foi encaminhada ao sistema prisional no dia 19. Na audiência, Victor alegou ser apenas usuário, e acabou liberado no dia 20. Os outros parentes continuaram presos.

Mesmo após a soltura do espanhol, a polícia seguiu com as investigações e encontrou um imóvel alugado, que era usado como depósito de drogas. Apenas Victor e a família tinham acesso ao local. Isso reforçou a suspeita de envolvimento dele com o tráfico. Na casa foram apreendidos cerca de 564 gramas de crack e balanças de precisão.