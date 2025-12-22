Mulher é agredida com golpes de enxada na cabeça em Piúma
Uma mulher de 51 anos foi agredida com golpes de enxada na cabeça no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). O suspeito, de 32 anos, foi encontrado em casa, dormindo, e confessou o crime. A vítima foi internada no hospital no município com cortes graves.
De acordo com o relato da mulher à Polícia Militar, ela teve uma discussão com a mãe e o homem interviu, agredindo-a com a enxada. Os militares foram até a casa do suspeito e o encontraram com os pés sujos de sangue e dormindo. Ele revelou que estava sob efeito de crack.
O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Não há informações se ele era parente da vítima.