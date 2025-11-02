Mulher e adolescente são baleados dentro de bar em Linhares

Estabelecimento onde ocorreu o crime Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher de 18 anos e um adolescente de 16 anos foram baleados dentro de um bar no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (2).

Segundo a Polícia Militar, o adolescente contou que estava vendendo drogas, quando dois homens encapuzados chegaram e começaram a atirar. Uma mulher que estava no bar acabou atingida nas costas. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para um hospital.