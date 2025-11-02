Mulher e adolescente são baleados dentro de bar em Linhares
Publicado em 02/11/2025 às 13h58
Uma mulher de 18 anos e um adolescente de 16 anos foram baleados dentro de um bar no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (2).
Segundo a Polícia Militar, o adolescente contou que estava vendendo drogas, quando dois homens encapuzados chegaram e começaram a atirar. Uma mulher que estava no bar acabou atingida nas costas. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para um hospital.
O crime é investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem os policiais podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.