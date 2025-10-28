Mulher de 76 anos é encontrada morta na cozinha de casa em Nova Venécia

Uma mulher de 76 anos foi encontrada morta na cozinha de casa, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na última segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), não havia sinais de arrombamento na residência e o corpo estava em estado inicial de decomposição, sem sinais de violência. Ela não teve o nome divulgado.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML)da região, para passar pelo processo de necropsia. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver na Delegacia de Nova Venécia. A Polícia Civil informou que aguarda o laudo pericial, que deve ser emitido em até 10 dias, podendo o prazo ser prorrogado para permitir análises detalhadas. Quando são necessários exames laboratoriais, como DNA (até 30 dias), toxicológicos ou histopatológicos (60 a 90 dias), o processo pode levar mais tempo.