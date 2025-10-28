Mulher de 76 anos é encontrada morta na cozinha de casa em Nova Venécia
Uma mulher de 76 anos foi encontrada morta na cozinha de casa, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na última segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), não havia sinais de arrombamento na residência e o corpo estava em estado inicial de decomposição, sem sinais de violência. Ela não teve o nome divulgado.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML)da região, para passar pelo processo de necropsia. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver na Delegacia de Nova Venécia. A Polícia Civil informou que aguarda o laudo pericial, que deve ser emitido em até 10 dias, podendo o prazo ser prorrogado para permitir análises detalhadas. Quando são necessários exames laboratoriais, como DNA (até 30 dias), toxicológicos ou histopatológicos (60 a 90 dias), o processo pode levar mais tempo.