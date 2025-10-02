Mulher corre para escapar de assaltante em Vila Velha

Uma universitária de 19 anos foi vítima de uma tentativa de assalto na noite de quarta-feira (1º) no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha. O caso aconteceu por volta das 22h, pouco depois dela sair da faculdade e desembarcar em um ponto de ônibus na Rodovia do Sol.



Ao perceber que estava sendo seguida por uma pessoa que aparentava estar armada, a estudante saiu correndo e jogou a mochila dentro de um condomínio. O porteiro do prédio deixou a moça entrar e ela acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/ 190).