Mulher condenada por estupro de vulnerável é presa em ônibus de viagem na BR 262 no ES

Uma mulher, de 26 anos, condenada pelo crime de estupro de vulnerável, foi presa na noite de quinta-feira (18) durante uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 103 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A abordagem aconteceu a um ônibus interestadual que saiu da Serra com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais.
A abordagem, segundo a PRF, aconteceu às 23h50, enquanto equipes realizavam ações de policiamento e combate à criminalidade na rodovia. Durante a fiscalização, os policiais realizaram consultas aos sistemas de segurança pública e constataram que uma das passageiras possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Belo Horizonte.
A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. De acordo com a Polícia Civil, foi dado cumprimento ao mandado de prisão e ela foi encaminhada ao sistema prisional. O ônibus foi liberado para prosseguir viagem.