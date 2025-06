Mulher com histórico de golpes é presa ao mostrar RG falso à polícia no ES

Natural de Londrina, no Paraná, a mulher – que não teve o nome divulgado – se passava por outra pessoa de nome diferente, segundo a Polícia Civil. Ela foi localizada próximo a uma agência e, conforme afirmou o delegado, ao consultar pela identificação real da suspeita, a corporação descobriu que ela já havia sido presa outras duas vezes pelo mesmo crime no Paraná e em Santa Catarina.>

A Polícia Civil disse que, ao ser questionada, a mulher confessou o crime. Ela foi autuada com base no artigo 304 do Código Penal – utilizar ou apresentar um documento falso, seja público ou particular – e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim e está à disposição da Justiça.>