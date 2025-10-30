Mulher atropelada na faixa de pedestres em Colatina fala sobre o acidente

Apesar de ferimentos no rosto e em todo o corpo, a mulher atropelada na faixa de pedestres em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, já está em casa. Em entrevista ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, ela contou que trabalha como doméstica e faz o trajeto pelo bairro São Silvano todos os dias. "Parecia que o motorista não estava me vendo", desabafou Neuza Barbosa, de 53 anos.