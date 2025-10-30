A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Mulher atropelada na faixa de pedestres em Colatina fala sobre o acidente

Publicado em 30/10/2025 às 18h01
Motorista que atropelou mulher em faixa de pedestre aida não foi localizado
Neuza Barbosa teve ferimentos por todo o corpo após ser atropelada na faixa de pedestres Crédito: Enzo Teixeira

Apesar de ferimentos no rosto e em todo o corpo, a mulher atropelada na faixa de pedestres em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, já está em casa. Em entrevista ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, ela contou que trabalha como doméstica e faz o trajeto pelo bairro São Silvano todos os dias. "Parecia que o motorista não estava me vendo", desabafou Neuza Barbosa, de 53 anos. 

O acidente aconteceu na manhã de quarta-feira(28) e foi registrado por uma câmera de monitoramento. O motorista não parou para prestar socorro à vítima. A Polícia Civil investiga a ocorrência, mas o condutor do veículo não havia sido localizado até a publicação desta nota.

A vítima relatou que o condutor envolvido no acidente não prestou socorro e fugiu do local
Publicidade